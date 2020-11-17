Зантария об Ачугба: без ссылок на его труды не обходится ни один серьезный автор

16 ноября ушел из жизни ученый и общественный деятель Теймураз Ачугба. На протяжении нескольких недель он лечился от коронавирусной инфекции в Гудаутском госпитале, но болезнь взяла верх.

Владимир Зантария уход из жизни Теймураза Ачугба назвал большой утратой для абхазского народа.

Радио Зантария об Ачугба: без ссылок на его труды не обходится ни один серьезный автор

"Историк, этнолог, источниковед. Без ссылок на его труды, на его публикации, на его книги не обходится не один серьезный автор настолько энциклопедичны и универсальны его исследования. Он очень глубоко изучал любую проблему, которая затрагивала его труды. Он автор сотен публикаций не только в Абхазии, но и за ее пределами. У него множество монографических исследований, в том числе его докторская диссертация "Этническая история абхазов 19-20 веков", сыграла особую роль в исследовании этнопсихологической истории абхазов, она построена на очень серьезных аргументах. Он был депутатом Народного Собрания 1 и 2 созывов. И благодаря его личной инициативе в эти годы был разработан ряд законов, сыгравших значительную роль в укреплении суверенитета Абхазии. Это было несколько законопроектов, касающихся репатриации, этнических процессов, многих вопросов, связанных с признанием независимости Абхазии. Он был депутатом не в символическом смысле, а конкретно человеком, занимавшимся подготовкой законов. Он сыграл большую роль в подготовке молодых научных кадров", - рассказал Владимир Зантария.

Теймураз Ачугба – историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011), член-корреспондент АНА (2011), академик АНА (2014) – умер в понедельник 16 ноября в возрасте 74 лет.