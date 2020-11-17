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Бжания о проблемах энергоотрасли: сегодня больно, чтобы завтра не было боли

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О причинах, субъективных факторах, мешающих решить проблему энергетической отрасли в Абхазии, на пресс-конференции рассказал президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

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Бжания о проблемах энергоотрасли: сегодня больно, чтобы завтра не было боли

"На протяжении многих лет мы знали, что система даст сбой, что она находится в аварийном состоянии, что не являлось новостью. У нас есть проблема неплатежей, люди не платят 40 копеек. Эта проблема была еще до того, как появилась тема майнеров. Когда была попытка повысить тариф на 20 копеек, какая была на это реакция? Я бы привел тут аналогию. Когда человек болен, его привозят к врачу. Врач добросовестно выполняет свою работу. И на первом этапе пациенту это не нравится, потому что больно. Сегодня больно для того, чтобы завтра не было боли. Мы не можем это откладывать. Потому что была боязнь последствий за непопулярные решения. Некрасиво и неприятно видеть всегда правду. А правда такая: энергетика в аварийном состоянии. Нам необходимо ее восстановить. Для этого нужны деньги. Мы должны к этой проблеме подойти спокойно, без эмоций. В этой теме не должно быть людей, которые в этом не разбираются, а хотят на этом нажить политический капитал", - сказал Бжания.

Президент Абхазии напомнил, что проблема с энергетикой в республике носит давнишний хронический характер, и сегодня в Абхазии вынуждены принимать такие меры. Как заявил Аслан Бжания, те майнеры, которые не будут подчиняться требованиям, будут лишены возможности заниматься этим бизнесом. Майнингом в Абхазии можно будет заниматься только в тех местах, которые установит "Черноморэнерго", там, где это возможно, отметил Бжания.

 


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