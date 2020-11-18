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Такие обстоятельства: Ахба о менеджменте на объектах посещения в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201118/1031293912/Takie-obstoyatelstva-Akhba-o-menedzhmente-na-obektakh-posescheniya-v-Abkhazii.html

Как сделать популярными и посещаемыми туристические объекты, и что зависит от самих объектов, в эфире радио Sputnik рассказал глава гильдии отельеров, экс-замминистра по туризму в Абхазии Астамыр Ахба.

Радио
Такие обстоятельства: Ахба о менеджменте на объектах посещения в Абхазии

Экскурсионные фирмы включают в свой прайс объекты посещения туристов, исходя из спроса, и не всегда объекты показа попадают в их список, однако такие объекты должны сами продвигать и продумывать, как создавать свои каналы продаж, отметил Ахба в эфире радио.   

"Мы должны понимать, что разработкой экскурсионных программ занимаются экскурсионные организации в Абхазии и на территории Краснодарского края, и люди, которые формируют туры и турпродукты. Они могут включать в свой прайс те или иные объекты, но исходя из спроса и предложения. Если речь идет о привлечении и о продаже услуг, то непосредственно здесь также должны работать сами объекты. У них должны быть свои каналы продаж. Должна быть возможность черпать информацию через интернет ресурсы. Ряд объектов напрямую не имеют своих отделов продаж. Надо по факту прибыть и на кассе, если будут билеты, приобрести. Объекты сами должны думать, как создать свои каналы продаж, продумать скидочные билеты. Мы должны и менеджмент включать, и использовать маркетинговые ходы, которые сегодня существуют", - сказал Ахба.   

 

 


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