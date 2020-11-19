Такие обстоятельства: о ситуации в больницах во время веерных отключений света

О том, как в условиях веерных отключений электроэнергии работают медучреждения, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра здравоохранения республики Вахтанг Вардания.

Радио Такие обстоятельства: Вардания о веерных отключениях света в больницах

По словам Вахтанга Вардания, в Гудаутском ковидном центре во время отключения электричества сохраняется абсолютная обеспеченность электроэнергией.

"Через несколько секунд после общего отключения электрообеспечения автоматически включается собственный генератор, без участия людей… Это единственное лечебное учреждение, в котором стоит генератор такого уровня. В других местах стоят обычные генераторы, которые запускает человек. Такими генераторами обеспечены все медучреждения, кроме Очамчырской ЦРБ. Обеспечение этой больницы генератором – задача администрации Очамчырского района", - рассказал Вардания.

Между тем, как считает врач, пока трудно говорить о том, что коронавирус исчезает с абхазской земли, потому что неизвестно количество носителей вируса.

"Без учета этих людей по отчетам, которые мы получаем из головного госпиталя, цифра уменьшается. Свидетельствует ли это об общем спаде пандемии, трудно пока судить. Но если говорить по Гудаутскому ковидному госпиталю, то там стало значительно меньше больных. Но последнее слово за специалистами – иммунологами и теми, кто занимается этой проблемой. СЭС должно быть виднее", - отметил врач.

Читайте также: