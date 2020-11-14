Веерные издержки: как "блэкаут" повлияет на работу ковидных центров Абхазии

Веерные отключения электричества введут в Абхазии в связи с перегрузом энергосетей с 15 ноября.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Веерные отключения электроэнергии в Абхазии по-разному отразятся на медучреждениях страны, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.

По словам главврача Гудаутской районной больницы Хаджарата Шамба, систематическая остановка подачи электроэнергии может вывести из строя медицинское оборудование, несмотря на наличие дизельного генератора.

"Это будет влиять на работу и уже влияет. Пока включится генератор, отключаются аппараты, и у нас постоянно из-за этого проблемы. В конце концов, какое-то оборудование сломается", - рассказал он.

Шамба также отметил, что надеется на помощь со стороны энергетиков или инженеров, которые сумели бы сделать так, чтобы дизельный генератор включался до того, как отключится медицинское оборудование.

В Гагрской ЦРБ ситуация иная. Как рассказал главврач этого медучреждения Вячеслав Аргун, мощности дизельного генератора вполне достаточно для снабжения электричеством всей больницы, в том числе инфекционного отделения, но при этом у районной администрации увеличатся расходы.

"Наш генератор потребляет 70 литров солярки в час. Мы не можем отключить инфекционное отделение, и поэтому генератор будет работать на всю мощность. В связи с этим администрации района придется закупать для нас намного больше топлива", - отметил он.

Аргун не сомневается в том, что руководство района не оставит этот вопрос нерешенным и Гагрская ЦРБ без электроэнергии не останется.

Сухумская инфекционная больница тоже оснащена дизельным генератором и отключения электричества не должны повлиять на работу, рассказал Sputnik и.о. главврача больницы Астамур Гуния.

"Буквально три недели назад нам установили генератор, мощностью 80 киловатт и, поэтому, я думаю, веерные отключения сильно не повлияют на работу. Этой мощности достаточно для всей больницы", - отметил он.

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В Очамчырской больнице работает спецблок для пациентов с коронавирусом, он не оснащен генератором электроэнергии, и отключения света негативно повлияют на работу, сказала в беседе с корреспондентом Sputnik главврач ЦРБ Очамчыры Мадонна Кишмария.

"У нас нет "движка", если электричество отключат, значит, будем работать без света в этот период времени. У нас нет тяжелобольных пациентов, которым требуется ИВЛ, но есть пациенты, пользующиеся кислородным концентратором, который работает от сети. Получается, что во время отсутствия электроэнергии, мы не сможем пользоваться этой аппаратурой. Администрация района в курсе и, наверное, будут решать этот вопрос", - поделилась она.

По информации Кишмария, спецблок рассчитан на 27 мест и на сегодняшний день лечение там проходит 18 человек.

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На следующей неделе при строящейся поликлинике в Ткуарчале планируют открыть инфекционное отделение на пятнадцать мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам главврача Ткуарчалской ЦРБ Лали Гургулия, установка генератора электроэнергии не была предусмотрена, но этот вопрос неоднократно обсуждался с руководством района и она надеется, что он будет решен в скором времени.

С 15 ноября в Абхазии вводят веерные отключения электричества в связи с перегрузом энергосетей. Согласно графику, отключения света будут производиться трижды в сутки по два часа.

График введен приказом "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия". Также даны указания продолжить рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключать их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.