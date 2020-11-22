"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением.

Еще недавно Илья Переседов весил 150 кг и с трудом ходил. “Вырвал” себя из привычной обстановки, изменил питание - и сбросил 50 кг. Наталья Лосева с весны похудела с размера M до XS: “когда начала считать, что я ем - был шок”. Как Илья и Наталья смогли нормализовать свой вес без сложных диет? И что они делали правильно, а что - нет?

Радио "Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста

Как правильно менять питание “интуитивно”? И почему не обязательно голодать? Методы похудения Ильи и Натальи оценивает диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова:

01:17 Ускоряет ли вода обмен веществ

04:45 С ожирения третьей степени: как худел Илья

06:08 Как Илья понял, что надо худеть, и почему не сделал этого раньше

08:00 Что Илья изменил в своей активности и питании

11:18 Как рассчитать индекс массы тела и понять, есть ли лишний вес

12:49 Что Илья сделал правильно (и нужно ли уезжать в Таиланд, чтобы похудеть)

13:46 5000 ккал - только через пакетированные соки: риск “жидких калорий”

15:51 Как худела Наталья (было - 68 кг при росте 160)

17:33 За первые 2 недели минус 4 кг: что Наталья изменила в питании

20:27 Почему вовсе не обязательно голодать

22:00 Как происходит перестройка рецепторов

25:13 Есть ли нормативы по количеству калорий

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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