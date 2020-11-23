Гражданин и начальник: Агрба о работе ГАИ при веерных отключениях и рейдах в пандемию

При подъезде к неработающему светофору водителям необходимо строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на дорожные знаки, которые позволят безопасно разъехаться, сказал Агрба в беседе на радио.
"Веерное отключения влияет на работу светофоров. На особо загруженных дорожных сетях мы устанавливаем регулировщика. Если на перекрестке нет регулировщика и светофор не работает, то установлены соответствующие знаки, регулирующие движение транспорта", - сказал Агрба.
Для безопасности движения при отключениях электричества необходимо соблюдать скоростной режим, включать габаритные огни. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть только в отведенных для этого местах, заметил Агрба.
По словам начальника ГАИ, большое количество граждан стало соблюдать правила безопасности в период пандемии, люди стали носить маски в общественном транспорте, сказал Агрба.
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