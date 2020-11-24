15:45 24 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.81
  • EUR89.89
Поиск
© Foto / Из личного архива Адиля

Профессор рассказал о самом высоком риске заражения COVID-19

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (879)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201124/1031338840/Professor-rasskazal-o-samom-vysokom-riske-zarazheniya-COVID-19.html

Разные мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, сильно увеличивают риск заражения коронавирусом, напомнил доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

 

Радио
Профессор рассказал о самом высоком риске заражения COVID-19

Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса у людей должно быть правильное представление о самой инфекции и необходимых мерах, сказал Sputnik Азербайджан доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

 

Исследования показывают, что заражения коронавирусом чаще всего происходят на траурных церемониях, риск в таких местах очень высок, заявил руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням Васиф Алиев.

"Разные церемонии и мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, сильно увеличивают риск заражения. Особенно в закрытых помещениях, где функционирует кондиционер, присутствия только одного больного человека без маски достаточно, чтобы заразились все. Поэтому обязательно нужно следовать правилам – обрабатывать руки, соблюдать физическое расстояние и не просто носить маску в закрытых помещениях, но и правильно с ней обращаться", - отметил Гейбулла.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (879)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться