Профессор рассказал о самом высоком риске заражения COVID-19

Радио Профессор рассказал о самом высоком риске заражения COVID-19

Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса у людей должно быть правильное представление о самой инфекции и необходимых мерах, сказал Sputnik Азербайджан доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Исследования показывают, что заражения коронавирусом чаще всего происходят на траурных церемониях, риск в таких местах очень высок, заявил руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням Васиф Алиев.

"Разные церемонии и мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, сильно увеличивают риск заражения. Особенно в закрытых помещениях, где функционирует кондиционер, присутствия только одного больного человека без маски достаточно, чтобы заразились все. Поэтому обязательно нужно следовать правилам – обрабатывать руки, соблюдать физическое расстояние и не просто носить маску в закрытых помещениях, но и правильно с ней обращаться", - отметил Гейбулла.

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