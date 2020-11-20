Эпидемиолог оценил влияние массовой вакцинации на эпидемию коронавируса

В России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19, на клинических исследованиях находится еще одна вакцина.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Значимое влияние на течение эпидемического процесса, связанного с COVID-19, окажет массовая вакцинация, заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Существенное влияние на течение эпидемического процесса ожидается на фоне проведения массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости",- сказала Плоскирева.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна российская вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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