Купалба о российских миротворцах: эффективно и беспристрастно выполняют задачи

Радио Купалба о российских миротворцах: эффективно и беспристрастно выполняют задачи

25 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День российского военного миротворца.

25 ноября 1973 года на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

О роли российской миротворческой миссии рассказал дипломат, военный эксперт Гарри Купалба.

Он напомнил, что с 1994 по 2008 годы в Абхазии проходила российская миротворческая операция. Эта деятельность была прекращена после признания Россией независимости Республики Абхазия.

"Я хорошо помню тот период. Я служил в Вооруженных силах Абхазии офицером. После Отечественной войны народа Абхазии обстановка на границе была сложная. С территории Грузии на территорию Абхазии проникали диверсионные группы, совершались диверсионные акты. После подписания 14 мая 1994 года Московского соглашения о прекращении огня и разведении сил по согласованию с ООН Россией было принято решение о вводе миротворческих сил. И миротворцы вошли 21 июня 1994 года… Была остановлена эскалация напряженности и начался спад криминогенной ситуации, которая особенно наблюдалась в Галском районе. Миротворцы России проводили мониторинг ситуации, проводили разминирование территории. Против них проводили диверсионные акты – с территории Грузии до двухтысячных годов проникали диверсионные группы, которые минировали дороги, проводили нападения, обстреливали посты. За эти годы российские миротворцы потеряли 117 человек. Двоим из них посмертно присвоили звания героя Российской Федерации. За 14 с лишним лет до 70 тысяч российских миротворцев прошли через эту зону конфликта. Но несмотря на все сложности, российские миротворцы в полном объеме выполняли те задачи, которые были поставлены перед ними. Это были коллективные силы по поддержанию мира. И страны СНГ должны были определить свой контингент, который бы принимал участие, но ни одна страна мира, кроме России, не послала сюда ни одного своего миротворца", - напомнил Гарри Купалба.

Вот уже несколько недель российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе. Благодаря вмешательству России там остановлена война, считает Купалба.

"Я уверен в том, как в других государствах, как, например в Приднестровье, в Абхазии, миссия там будет успешной. В Приднестровье почти 30 лет миротворческую операцию выполняет Россия. И я считаю, что это одна из самых успешных миротворческих операций. Потому что за все время там ни один военнослужащий не погиб. Это говорит о многом… Я уверен, что все российские миротворцы, которые сегодня выполняют миссию, всегда в соответствии со своим мандатом эффективно и беспристрастно будут выполнять поставленные задачи", - отметил Купалба.

Российские военные миротворческие силы принимали участие в обеспечении мира в таких странах и регионах, как Босния и Герцеговина, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Судан, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чад, Либерия, Косово, Таджикистан, Ангола, Нагорный Карабах.