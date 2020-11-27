Такие обстоятельства: Задорожная о работе учителей на удаленке

С марта текущего года педагоги Абхазии осваивают методы работы в онлайн-формате. Как идет процесс в удаленном режиме, с какими сложностями сталкиваются учителя и как воспринимают дистанционку дети, рассказала педагог Марина Задорожная.

Радио Такие обстоятельства: Задорожная о работе учителей на удаленке

"В этом году у меня 1 класс. В прошлом году с 4 классом я использовала онлайн-обучение, и в этом процессе было очень много трудностей, но все-таки мы с ними как-то справлялись. Дети были взрослые, но с первоклассниками такая работа не получается. Дети маленькие, им сложно усидеть за уроками, здесь нужна помощь родителей. Но мы все же работаем. Каждый день я порционно даю задания, потому что так легче справиться с заданиями. После этого вечером мне присылают выполненные работы. Новые темы, конечно, трудно даются ребятам, поэтому я снимаю небольшие видеосюжеты с объяснением урока. Большая роль отводится родителям. Без них мы бы не справились. Родители очень ответственно относятся к заданиям, присылают их мне, за что я им благодарна", - рассказала Задорожная.

По словам педагога, использовать различные методики онлайн-обучения возможно лишь при обратной связи, в случае, если происходит общение с учеником. С маленькими же детьми основная роль придается учителю, у детей участие пассивное, отметила Марина Задорожная.

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Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 12 января 2021 года. Согласно новому распоряжению, в республике среди прочего запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.

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