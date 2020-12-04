Гражданин и начальник: Джопуа о причинах задержек большегрузов на границе

Как сообщил Беслан Джопуа, для того чтобы прояснить ситуацию, они вместе с заместителем председателя ГТК Алясом Лабахуа встретились с представителями российской таможни.
"Мы сначала побывали на абхазской стороне, где проблем нет, все налажено. Машины стоят из-за того, что переполнена российская таможенная территория. Начальники таможенной и пограничной служб России нам показали, что нарочно ситуация не создается. Пропускная способность КПП - 150 грузовиков в сутки, а они пропускают 450-500 грузовых машин. Поэтому у них ситуация тоже сложная", - рассказал Джопуа.
По его словам, в этом году в Абхазии богатый урожай цитрусовых, потому на границе ажиотаж с экспортом товара. С российской стороной намечено обсуждение перспективы реконструкции таможенного поста.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Читайте также:
- Правила экспорта и статистика: интервью замглавы Таможенного комитета Абхазии