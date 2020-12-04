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Гражданин и начальник: Джопуа о причинах задержек большегрузов на границе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201204/1031404232/Grazhdanin-i-nachalnik-Dzhopua-o-prichinakh-zaderzhek-bolshegruzov-na-granitse.html

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, с чем связаны задержки пропуска груженных абхазскими фруктами большегрузов на КПП "Псоу".

Как сообщил Беслан Джопуа, для того чтобы прояснить ситуацию, они вместе с заместителем председателя ГТК Алясом Лабахуа встретились с представителями российской таможни.

Радио
Гражданин и начальник: Джопуа о причинах задержек большегрузов на границе

"Мы сначала побывали на абхазской стороне, где проблем нет, все налажено. Машины стоят из-за того, что переполнена российская таможенная территория. Начальники таможенной и пограничной служб России нам показали, что нарочно ситуация не создается. Пропускная способность КПП - 150 грузовиков в сутки, а они пропускают 450-500 грузовых машин. Поэтому у них ситуация тоже сложная", - рассказал Джопуа.

По его словам, в этом году в Абхазии богатый урожай цитрусовых, потому на границе ажиотаж с экспортом товара. С российской стороной намечено обсуждение перспективы реконструкции таможенного поста.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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