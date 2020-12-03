Правила экспорта и статистика: интервью замглавы Таможенного комитета Абхазии

О том, по каким правилам осуществляется экспорт сельхозпродукции из Абхазии в Россию, какие сложности возникли на российской таможне после ее реорганизации, что вызвало заторы большегрузов на границе и как решили эту проблему, рассказал в интервью Sputnik Аляс Лабахуа.

- Аляс Михайлович, в чем главная причина беспокойства жителей Абхазии, занимающихся выращиванием сельхозпродукции, в отношении нового режима работы российской таможни и как это повлияло на сбыт этого вида продукции?

- Начну с того, что в октябре была реорганизация Федеральной таможенной службы России, в частности, Сочинской таможни, которая была ликвидирована, и международный автомобильно-пешеходный переход (единственный переход на российско-абхазской границе, МАПП "Адлер" - прим.) был переведен в подчинение Краснодарской таможни. Естественно, когда реорганизуется такое крупное подразделение, возникают временные проблемы, связанные с техническими, кадровыми и другими вопросами.

По этой причине в начале мандаринового сезона возникли определенные проблемы с оформлением грузов на российской стороне, но это были временные проблемы, которые были решены очень быстро. Также существует правило, принятое Советом Евразийской экономической комиссии, куда входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, согласно которому гражданин, пересекающий границу стран ЕврАзЭС, имеет право перенести или перевезти груз до пяти килограммов без всяких оформлений.

Для перевозки груза до 25 килограммов необходимо при себе иметь сертификат от карантинной службы Республики Абхазия на данный груз. Каждый килограмм свыше 25 килограммов, по решению Евразийской комиссии, облагается таможенной пошлиной в размере четырех евро. Это правило работает не только в нашем случае, но и на всех границах стран, которые входят в Евразийский таможенный союз.

В этом сезоне происходила задержка оформления грузов на российской стороне в связи с тем, что в легковых автомобилях наших граждан лежал груз, превышающий эту норму. Затем этот вопрос был решен путем того, что, например, если в одной машине едут четыре человека, то они могли перевезти сто килограммов груза. Также на абхазской стороне было увеличено количество сотрудников карантинной службы, и в связи с этим очередей стало меньше. Эти задержки были связаны именно с этими причинами, а не потому что у наших коллег предвзятое к нам отношение или же они плохо работают.

- Как сейчас работает таможня, и кто в основном занимается экспортом сельхозпродукции из республики – это наши крестьяне, перекупщики или же фирмы?

- Помимо того, что я сказал выше, естественно, каждый автомобиль подлежит оформлению, как на нашей стороне, так и на российской. Есть правило выборочного досмотра машин, которое еще никто не отменял. То есть, любой автотранспорт может быть досмотрен путем выгрузки товара, находящегося на борту этой машины, или же проверен с помощью передвижной, скажем так, рентген-установки. Вы сами понимаете, что эти процедуры тоже занимают некоторое время, и все это в начале сезона привело к тому, что на границе происходили задержки при оформлении грузов.

В основном сейчас экспортом занимаются отдельные физические лица, которые закупают сельхозпродукцию на границе и перевозят ее на российскую сторону для реализации. Чаще всего они перевозят товар на легковых автомобилях и с соблюдением условия по 25 килограммов на человека. Таким образом они могут делать в день несколько рейсов.

Я читал вашу новость о хурме, и я не согласен с мнением некоторых граждан о том, что одна из проблем по сбыту этой продукции связана с задержками на границе. Скорее всего, на хурму нет такого спроса, как на мандарины и орех. Для таможни нет разницы, хурму там оформляют или мандарины. Все эти позиции одинаковые и отдельного отношения к какому-то определенному продукту нет. Те товарищи, которые не смогли реализовать свой товар, видимо, не нашли покупателей по причине того, что поставки хурмы в Россию идут не только из Абхазии, но и из многих стран. Мне кажется, дело в том, что нет рынка сбыта сейчас.

При этом цифры говорят о том, что за последние годы экспорт этого товара увеличился. Например, в 2018 году пять тонн 342 килограмма, в 2019 году 59 тонн 523 килограмма, по данным на 1 декабря 2020 года вывезено 683 тонны 223 килограмма.

Нельзя сказать, что невозможно реализовать в этом году хурму, так как статистика показывает нам обратное.

- В таком случае, как объяснить беспокойство крестьян о низком спросе на их продукцию?

- Может быть, это беспокойство проявляют те, кто физически не ищет покупателей? Это ведь надо находить клиентов, договариваться с ними. Я понимаю, что крестьянам сложно, находясь у себя в селе, с кем-то связаться из России и реализовать свой продукт. Да, не у всех такая возможность есть, но цифры говорят о том, что экспорт намного увеличился.

Со стороны таможни каких-то проволочек и проблем с пересечением границы экспорта хурмы нет. Могу поделиться с вами также показателями по другим позициям. Например, киви – по состоянию на 2018 и 2019 годы в отчете стоят прочерки. Фактически получается, что в те периоды перевоз этого вида продукции не был зафиксирован. В этом году через таможенный пост "Псоу" прошло 13 тонн киви.

Более 50 тонн в 2018 году было вывезено фейхоа, в 2019 году 425 тонн и по данным на 1 декабря этого года - более 960 тонн. Ореха фундука в 2018 году вывезли 158 тонн, в 2019 году 570 тонн и в этом году 2 551 тонна. Наблюдается серьезная разница по объему экспорта этих товаров. Что касается цитрусов – в 2018 году было экспортировано четыре тысячи 92 тонны мандаринов, в 2019 году - три тысячи 563 тонны, в этом сезоне уже 12 тысяч тонн.

- Как вы считаете, с чем связано увеличение объемов экспорта по этим позициям?

- Мне кажется, что это связано с урожайностью. Что касается мандарина и ореха, хочу напомнить, на них не распространяются таможенные пошлины. Оплачивается только таможенный сбор – это сущие копейки, если перевести в общие цифры, но на российской стороне действует закон об НДС, по которому экспортер должен оплатить 10% от ввозимой сельхозпродукции. Если, допустим, килограмм мандарина оценивается в 30 рублей, то предприниматели должны оплатить три рубля с каждого килограмма. Российская сторона требует от компании, которая везет груз, предварительно перечислить необходимую сумму на депозит. Как только этот депозит заканчивается, коллеги предупреждают о том, что нужно внести деньги на этот депозит за следующую поставку.

- Как фирмы перевозят сельхозпродукцию, на каких условиях?

- Крупными поставками занимаются три абхазские компании. У каждой из них есть контракт с российскими компаниями, и они экспортируют товар без грузовой таможенной декларации и они не попадают под правило об оплате четырех евро за каждый килограмм свыше 25 килограммов. На крупные поставки распространяется только НДС в размере 10% от стоимости груза.

- В продолжение темы заторов на границе, не так давно в соцсетях появилось видео, где на российской таможне стояли и гудели несколько десятков грузовых автомобилей. Как пишут некоторые пользователи соцсетей, водители этого транспорта так выражали протест долгому простаиванию в очередях. Насколько это соответствует действительности и, если дело обстоит именно так, почему это происходит?

- Я уже говорил, что поставками в Россию товаров сельского хозяйства занимаются три фирмы и в тот период, когда это видео было снято, на российской стороне произошло переплетение автомобилей разных фирм. То есть, оформлялись грузы каждой из этих компании, скажем, в объеме одной тысячи тонн, но сами автомобили встали беспорядочно. Российские коллеги решили эту проблему тем, что отвели каждой из этих фирм отдельную линию. Конечно, люди, которые стояли по двое или трое суток, возмущались, но этот вопрос уже снят с повестки дня.

Хочу также подчеркнуть, что в прошлые годы транспортировка через государственную границу сельхозтоваров стоила 11 рублей с килограмма, в этом году – шесть рублей. На сегодняшний день таможенный пост работает стабильно. Никаких кошмарных заторов там нет. По нашим данным, в течение одних суток вывозится около одной тысячи тонн цитрусовой продукции.

Мы работаем в тесном взаимодействии с представителем Федеральной таможенной службы России в Абхазии, через которого мы поддерживаем связь с руководством ФТС России. Путем такого взаимодействия мы пришли к тому, что сегодня на таможенном посту работа налажена.