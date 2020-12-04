Примаков о притеснении Sputnik Латвия и Baltnews: наглое и беспардонное нарушение

Россотрудничество готово оказать поддержку журналистам, заявил политический и общественный деятель, глава Россотрудничества Евгений Примаков в диалоге со Sputnik Латвия.
"Мы готовы подать иски, другие необходимые документы в международные организации с нашей стороны, чтобы прояснить позицию страны - члена Евросоюза по поводу наглого и беспардонного нарушения прав на свободу слова", - отметил Примаков.
Глава Россотрудничества назвал сложившуюся ситуацию с задержанием авторов русскоязычных порталов "классическим случаем преследования журналистов по профессиональному признаку".
Напомним, 3 декабря служба государственной безопасности Латвии провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов, в том числе бывший главный редактор Baltnews Латвия Андрей Яковлев.
Все задержанные - авторы и корреспонденты, публиковавшиеся на Baltnews и Sputnik Латвия.
В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.
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