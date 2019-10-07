Шаг вперед: проект реконструкции сухумского аэропорта подготовлен и принят

Восстановление Сухумского аэропорта, которое может занять от полутора до двух лет, будет проводиться за счет частных инвесторов, проектировщиком выступит институт "Ленаэропроект".

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Проект капитального ремонта и реконструкции международного аэропорта "Сухум" подготовлен и принят проектировщиком, рассказал на радио Sputnik Абхазия директор РУП "Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.

"Наше техническое задание на реконструкцию, капитальный ремонт аэропорта, подготовку которого нам поручило правительство, составлен и принят проектировщиком. На основе этого техзадания проектировщики сделали план реконструкции объекта. Дальше остается финансовая сторона вопроса и пошаговая реконструкция аэропорта", - отметил Эшба.

Он добавил, что проектировщиком выступает проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект".

"Эта организация в советское время проектировала этот аэропорт с нуля, они его знают. Сначала они займутся взлетно-посадочными полосами, рулежной дорогой. Какая сумма потребуется на все работы, я пока сказать не могу, но при нормальном финансировании этого проекта, они займут от полутора до двух лет", - сказал Эшба.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Предполагается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Восстановление Сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, без государственного участия. Инвесторы отмечают, что на восстановление воздушной гавани может понадобиться до двух лет.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

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