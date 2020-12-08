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Такие обстоятельства: Аншба об абхазской онлайн-платформе для дистанционного обучения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201208/1031417481/Takie-obstoyatelstva-Anshba-ob-abkhazskoy-onlayn-platforme-dlya-distantsionnogo-obucheniya.html

Специалист по образованию Сухумского офиса UNICEF Рустам Аншба в эфире радио Sputnik рассказал о разработке абхазской онлайн-платформы для дистанционного обучения, которую запустят уже в январе 2021 года.

Абхазскую онлайн-платформу разрабатывает Сухумский офис Детского фонда ООН (UNICEF) совместно с Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: Аншба об абхазской онлайн платформе для дистанционного обучения

"Это будет сайт, в котором у каждого ученика и учителя будет возможность зарегистрироваться и иметь виртуальный класс, то есть все, что происходит в обычном классе, можно будет туда перенести. Мы долго думали над тем, как обеспечить доступ к образованию во времена пандемии. Мы оценили ситуацию в Абхазии. Вначале думали через телевидение как лекции попробовать пускать записи, но тут нет обратной связи. Также получалось и с радио. Один из эффективных форматов стало создание онлайн-системы. У нас сейчас скелет готов, и мы туда совместно со специалистами местными добавляем все компоненты, которые необходимы для того, чтобы эта система полноценно функционировала. Мы понимаем, что очень много личных данных учеников будет в системе, и должен сказать, что эти данные, кроме структур, которые управляют системой образования, никому не будет доступны, то есть мне или UNICEF эти данные не будут доступны", – сказал Аншба в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.     

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