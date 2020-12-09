Ашуба о запрете майнинга в Абхазии: то, что сейчас делаем, похоже на тушение пожара

Политический и общественный деятель Абхазии Нугзар Ашуба в эфире радио Sputnik Абхазия поделился мнением о том, как запрет майнинговой деятельности в республике может повлиять на кризис в энергетической отрасли страны.

8 декабря Кабмин Абхазии запретил в республике деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года.

По мнению Нугзара Ашуба, постановление Кабинета министров в какой-то степени поможет энергетической отрасли страны.

Радио Такие обстоятельства: Ашуба о запрете майнинговой деятельности в Абхазии

"То, что мы сейчас делаем, похоже на тушение пожара. То есть нам надо обеспечить население электричеством, надо делать все, чтобы гражданам нашей страны более менее комфортно пройти эту зиму. Мы на протяжении всех лет после войны с некоторыми перебоями, но пользовались вдоволь электроэнергией. И сегодня так получилось, что других источников энергии у нас нет. Газа нет. Мы отказались от жидкого топлива. Городское население увеличивается, дровами пользуются только в сельской местности, но уже и в селах обогреваются электричеством. То есть мы все переложили на электричество. То богатство, которым мы располагаем, каким-то образом должно служить нашему населению, нашему народу. Но это, наверное, не спасет энергетику. Может, одну зиму мы как-то перезимуем, но на будущее нам надо очень серьезно вкладывать в энергетику и бережно относиться к тому, что имеем", - сказал Ашуба.

По его мнению, добыча криптовалюты в Абхазии стала хаотичной, в самом начале, когда этот процесс только начинался, нужно было определить правила игры.

"Не было никаких правил. Вроде был запрет, а вроде бы и не было. Мы закрыли глаза на все и имеем то, что имеем. Люди продавали свое имущество, приобретали оборудование. По сути дела говоря, зарабатывание денег шутя, лежа в тени, - так хотят жить все южане. Это то же самое. Это очень подходит к нашей ментальности. А если без шуток, то это дорого стоит, недешево. Люди будут стараться свое имущество сохранить, чтобы на них это все работало. Но, к сожалению, отношение к правилам игры, которые мы создаем в республике, не очень серьезное. Это видно на протяжении многих лет. То же самое будет и сейчас. Одних будут отключать, другие будут включаться… Думаю, что не будет в этом четкого порядка, вряд ли всех смогут отключить… А в целом, это неплохое дело. В будущем, когда мы могли бы наладить нашу энергетику, можно было бы продавать излишки нашей электроэнергии, зарабатывая таким образом", - считает Нугзар Ашуба.

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8 декабря Кабинет министров Абхазии также ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года.