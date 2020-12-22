Гражданин и начальник: Барциц о популярности абхазских курортов в новогодние каникулы

Будут ли абхазские курорты популярны у туристов в новогодние праздники и какие услуги им будут предлагать в пандемию, в эфире радио Sputnik рассказал замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц.

Радио Гражданин и начальник: Барцыц о популярности абхазских курортов на новогодние каникулы

На новогодние праздники у нас прогнозы хорошие, сказал Барциц в беседе на радио.

"Особо популярны туры, трехдневные, пятидневные. По информации от российских туроператоров и наших отельеров, подтвержденная бронь составляет около 50%. Почти стопроцентная загрузка в Сухуме, в Гагрском районе около 70% - 80%. Важную роль в бронировании отелей на новогодние каникулы сыграл маркетинговый ход наших отельеров. Если кто-то бронировал проживание в отеле, то праздничный банкет в программу входил бесплатно, также было и с экскурсионной программой. Все это было сделано с целью привлечения туристов в нашу республику", - отметил Барциц.

Барциц поделился и своим мнением о том, почему столица Абхазии столь популярна в зимний отдых.

"В Сухуме очень много кафешек и ресторанов, где можно хорошо провести время", - отметил замминистра по туризму Абхазии в эфире радио Sputnik.

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