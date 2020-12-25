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Хинтба о возможности открытия РУСДРАМа в пандемию: готовы к самым жестким мерам

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Директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на итоговой пресс-конференции 39-го театрального сезона высказал мнение о том, что театр может стать образцом соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Пресс-конференция, посвященная итогам года и планам на предстоящий сезон, состоялась в Русском театре драмы имени Искандера в пятницу 25 декабря

Радио
Хинтба о возможности открытия РУСДРАМа в пандемию: готовы к самым жестким мерам

"Мы гарантируем соблюдение зрителями всех требований безопасности. Мы это сделаем, мы умеем это. Я не зря ездил и смотрел, как это организовано все. Театр - это не ресторан, не спортивный зал и даже не школа. В театре можно выполнить самые жесткие меры. Театр может стать образцом выполнения продвижения стандартов и мер эпидемиологической безопасности. С эти вирусом мы должны научиться жить, мы не можем от него прятаться и все время сидеть дома. Так ни одна страна, ни одна экономика не выдержит. Естественно, речь идет о жестком соблюдении мер, эти меры должны быть прописаны, могут быть утверждены. Это дело, в которое мы вкладываем свою жизнь, и нам очень больно, что так происходит, и очень тяжело это переносить. Театр - горка песка, которую надо постоянно формировать, собирать каждый день. Театром надо заниматься круглосуточно, иначе нет смысла это делать. Люди, которые здесь работают, работают только в театре, у них нет других источников дохода, если они начнут работать в других местах, то театр начнет распадаться, а это трагедия, потерять все то, что у нас сейчас есть", - сказал Хинтба.

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил антиковидные ограничения, они действуют до 12 января 2021 года. В числе ограничений проведение массовых и культурных мероприятий.

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