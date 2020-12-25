Театр во время "чумы": РУСДРАМ подвел итоги года и рассказал о планах

Пресс-конференция, посвященная итогам 39-го театрального сезона и планам на предстоящий сезон, состоялась в Русском драматическом театре в пятницу 25 декабря.

Подводя итоги 2020 года, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал о том, почему даже в период пандемии людям нужен театр, и какие планы руководство строит на предстоящий юбилейный сезон.

Асмат Цвижба, Sputnik

Трагическая ситуация

Прежде чем подводить итоги 39-го сезона Ираклий Хинтба отметил, что для театра отсутствие работы и зрителя в течение продолжительного времени из-за карантина "трагическая ситуация".

"Наш театр – пример успешного, динамичного, активно развивающегося коллектива, который работает на мировом уровне. Когда это дело останавливается, внутри театра мы испытываем сильнейшие морально-психологические перегрузки, и то же самое происходит с нашими зрителями, у которых на сегодняшний день мало поводов для радости", - сказал он.

По его мнению, у зрителей, которые не боятся и стремятся посещать театр, должна быть такая возможность. Хинтба отметил, что в случае если театрам все же разрешат работать, он может гарантировать, что в зале будут соблюдены все предписанные меры безопасности, включая ношение защитных масок и социальную дистанцию.

"Нельзя полностью закрыть или открыть театры – должен быть какой-то промежуточный вариант. Почему это возможно в других странах и невозможно у нас? Пусть меня убедят, что 80 человек, сидящих в зале в масках, будут под угрозой заражения, или хотя бы поговорят на эту тему", - добавил он.

Хинтба отметил, несмотря на то, что из-за отмены новогодних спектаклей театр не заработает около двух миллионов рублей, год завершается без каких-либо кредитных задолженностей.

Юбилейные сюрпризы

В рамках 39-го сезона в театре сыграли 105 репертуарных спектаклей, состоялось 120 мероприятий и прошли онлайн проекты, которые посмотрели сотни тысяч человек. Кроме того, удалось сделать телеверсии спектаклей "Хаджи Мурат", "Широколобый" и "Электра", которые размещены на платформе Окко.

В 2020 году театр принял участие в международных фестивалях в Липецке, Великом Новгороде, московском фестивале "Русских зарубежных театров".

"Этот год сделал нашу труппу сильнее. Молодые актеры стали больше понимать в своей профессии, понимать более глубокие задачи и предназначение", - отметил Хинтба.

Следующий год для театра станет юбилейным, в честь этого зрителей ждет много сюрпризов, пообещал директор.

Два моноспектакля посчастливится увидеть зрителям в новом сезоне, если позволит эпидситуация в стране.

Первую постановку можно будет увидеть уже в конце января. Это моноспектакль по одноименному роману Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" в постановке Джамбула Жордания. Главную и единственную роль сыграет Осман Абухба. Показывать постановку будут в арт-фойе, которое специально для спектакля трансформируют в малый театральный театр.

Познакомиться с творчеством Иосифа Бродского можно будет, посетив спектакль моноспектакль "Бродский", на основе поэмы "Шествие". Главную роль сыграет актриса Милана Ломия, которая, по словам Хинтба, взялась за очень сложный материал. Режиссер постановки – Мария Романова, художник – Виталий Кацба.

В конце марта режиссер Артем Устинов обещает удивить абхазского зрителя постановкой по фантастическому роману Станислава Лема "Солярис". Кто будет играть роли в спектакле, пока неизвестно.

По словам Хинтба, это только часть планов на юбилейный сезон. Он отметил, что, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в этом году, театр очень оптимистично настроен и ждет нового сезона.