20:51 26 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск
Это надолго
© Sputnik

"Это надолго": дети и соцсети - устанавливаем правила

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (429)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201226/1031523956/Eto-nadolgo-deti-i-sotsseti---ustanavlivaem-pravila-.html

О чем родители должны предупредить ребенка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов? Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?

Радио
"Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование. Все там. 
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах цифровой безопасности для детей и взрослых. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным, клиническим психологом и экспертом программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
Как семье справиться с буллингом и кибербуллингом, читайте здесь.
2:20 В каком возрасте детям можно регистрироваться в соцсетях
5:05 Какими особенностями развития детской психики обусловлен возрастной ценз в соцсетях
7:00 "Синие киты": как не допустить того, чтобы ребёнок попал в опасные "группы"
14:00 О каких правилах поведения в интернете родители должны рассказать детям
17:10 Надо ли знать пароли от детских аккаунтов в соцсетях
19:45 Почему важно не использовать интернет как наказание или награду
20:45 "Мама добавила в друзья": как родителям общаться с детьми в соцсетях
28:20 Как реагировать на кибербуллинг

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (429)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели
Развод закончен: Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться