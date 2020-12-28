Такие обстоятельства: Осия о работе кислородной станции Сухума

Кислородная станция работает на базе Сухумского завода углекислотных экстрактов.
"Сегодня станция обеспечивает полностью больницы Абхазии кислородом. Мы незадолго до пандемии провели реконструкцию, заменили все оборудование за свой счет. Если раньше станция могла давать 125 баллонов в сутки, сегодня мы можем выпускать до 200 баллонов. Раньше была маленькая потребность в кислороде, потому можно сказать, что станция существовала, она работа только на 20-30 процентов своей мощности. Сегодня мы работаем в первую очередь только на больницы, и на сегодня предприятие содержать рентабельно", - сказал Осия.
До войны в Абхазии работало пять кислородных станций, сегодня - всего лишь одна. По словам Осия, станция может обеспечить кислородом все больницы, если будет достаточное количество баллонов.
"Мы останавливаем работу станции ночью, потому что никто не хочет привозить баллоны в это время. У нас нет достаточного количества, чтобы всю ночь стоять и качать их", - сказал Осия.
Директор кислородной станции Сухума высказал свое мнение по поводу строительства кислородной станции в Гудауте.
"Тогда работа нашей кислородной станции сойдет на нет. Она не сможет сама себя содержать, и мы вынуждены будем закрыть ее. В Гудауте могут открыть станцию, которая уже есть в Агудзере, в СФТИ. Жидкий кислород будут привозить, затем раскачивать по баллонам, но и для этого необходимо будет оборудование, обслуживающий персонал, специалисты, которых очень мало", - отметил Осия.
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