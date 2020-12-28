Такие обстоятельства: Осия о работе кислородной станции Сухума

О том, как налажена работа на кислородной станции Сухума, какова технология доставки газа в больницы республики, в эфире радио Sputnik рассказал директор предприятия Леонид Осия.

Кислородная станция работает на базе Сухумского завода углекислотных экстрактов.

Радио Такие обстоятельства: Осия о работе кислородной станции Сухума

"Сегодня станция обеспечивает полностью больницы Абхазии кислородом. Мы незадолго до пандемии провели реконструкцию, заменили все оборудование за свой счет. Если раньше станция могла давать 125 баллонов в сутки, сегодня мы можем выпускать до 200 баллонов. Раньше была маленькая потребность в кислороде, потому можно сказать, что станция существовала, она работа только на 20-30 процентов своей мощности. Сегодня мы работаем в первую очередь только на больницы, и на сегодня предприятие содержать рентабельно", - сказал Осия.

До войны в Абхазии работало пять кислородных станций, сегодня - всего лишь одна. По словам Осия, станция может обеспечить кислородом все больницы, если будет достаточное количество баллонов.

"Мы останавливаем работу станции ночью, потому что никто не хочет привозить баллоны в это время. У нас нет достаточного количества, чтобы всю ночь стоять и качать их", - сказал Осия.

Директор кислородной станции Сухума высказал свое мнение по поводу строительства кислородной станции в Гудауте.

"Тогда работа нашей кислородной станции сойдет на нет. Она не сможет сама себя содержать, и мы вынуждены будем закрыть ее. В Гудауте могут открыть станцию, которая уже есть в Агудзере, в СФТИ. Жидкий кислород будут привозить, затем раскачивать по баллонам, но и для этого необходимо будет оборудование, обслуживающий персонал, специалисты, которых очень мало", - отметил Осия.

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