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Такие обстоятельства: Кове об итогах работы внешнеполитического ведомства Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201231/1031549365/Takie-obstoyatelstva-Kove-ob-itogakh-raboty-vneshnepoliticheskogo-vedomstva-Abkhazii.html

В эфире радио Sputnik Абхазия глава МИД республики Даур Кове подвел итоги работы ведомства за 2020 год.

Радио
Такие обстоятельства: Кове об итогах работы внешнеполитического ведомства Абхазии

Несмотря на пандемию, в течение года МИД продолжал работу по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, которые признали суверенитет Абхазии.

"Основной приоритет был уделен абхазо-российским взаимоотношениям. Учитывая эпидобстановку, в течение года прошли встречи, которые были посвящены различным темам нашего двустороннего сотрудничества. Конечно, в первую очередь наши встречи были связаны с эпидобстановкой", – рассказал Даур Кове.

Отношения между Абхазией и Россией, по мнению Кове, традиционно складываются хорошие и продуктивные. Помощь, которая была оказана Российской Федерацией Абхазии в период пандемии, министр называет неоценимой.

Еще одним важным событием для Абхазии стало открытие посольства в Сирийской Арабской Республике.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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