Елка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары
Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским елочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену.
Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские елочные игрушки.
Мировой чемпионат проводится Всемирной организацией парикмахеров (ОМС) – крупнейшей ассоциацией работников сферы красоты. В 2020 году в мировом первенстве приняли участие две тысячи конкурсантов со всего мира.