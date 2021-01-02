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Елка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210102/1031558833/Elka---denezhnoe-derevo-Za-kakimi-sovetskimi-igrushkami-okhotyatsya-antikvary-.html

За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?

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Елка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским елочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену. 

Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские елочные игрушки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (432)

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