Елка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

За какие фигурки из "бабушкиного сундука" дадут десятки и даже сотни тысяч, а за какие — не дадут и ста рублей?

Радио Елка - денежное дерево. За какими советскими игрушками охотятся антиквары

Дирижабли, первые спутники, пионеры, початки кукурузы… Считается, что по советским елочным игрушкам можно "прочесть" историю страны. Но и сами эти украшения уже давно стали частью истории. А значит, как любой антиквариат, имеют свою цену.

Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская пообщалась с коллекционерами Аллой и Дмитрием Прибытковыми, чтобы узнать, сколько действительно могут стоить советские елочные игрушки.

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