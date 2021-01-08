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© Foto / предоставлено Камой Тарба

Дизайнер Тарба рассказала, что носить в этом году

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210108/1031571451/Dizayner-Tarba-rasskazala-chto-nosit-v-etom-godu.html

Дизайнер одежды Кама Тарба рассказала в эфире радио Sputnik о трендах этого года, и что обязательно должно быть в гардеробе каждой модницы.

Радио
Дизайнер Тарба рассказала о модных трендах в одежде в этом году

По мнению Камы Тарба, в гардеробе модной девушки в этом году должны быть пиджак, широкие джинсы, топ и грубые ботинки.

"В повседневной одежде актуальны кожаные пиджаки, грубые ботинки, широкие брюки, джинсы, которые носили и в 2020 году. В этом сезоне актуальны кожаные изделия, объемные рукава, плечи, грубая обувь с квадратным носом. В вечерних же образах можно применить кожаный пиджак с топом или с грубыми ботинками. Звериный принт в одежде, монохромные цвета, серый, оттенки желтого являются актуальными в наше время. Для себя же я выбираю более легкие цвета, пастельные тона", - сказала Тарба.

При этом она отметила, что важно настроение, чтобы одежда была человеку по душе и подходила ему.

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