Дизайнер Тарба рассказала, что носить в этом году

Дизайнер одежды Кама Тарба рассказала в эфире радио Sputnik о трендах этого года, и что обязательно должно быть в гардеробе каждой модницы.

Радио Дизайнер Тарба рассказала о модных трендах в одежде в этом году

По мнению Камы Тарба, в гардеробе модной девушки в этом году должны быть пиджак, широкие джинсы, топ и грубые ботинки.

"В повседневной одежде актуальны кожаные пиджаки, грубые ботинки, широкие брюки, джинсы, которые носили и в 2020 году. В этом сезоне актуальны кожаные изделия, объемные рукава, плечи, грубая обувь с квадратным носом. В вечерних же образах можно применить кожаный пиджак с топом или с грубыми ботинками. Звериный принт в одежде, монохромные цвета, серый, оттенки желтого являются актуальными в наше время. Для себя же я выбираю более легкие цвета, пастельные тона", - сказала Тарба.

При этом она отметила, что важно настроение, чтобы одежда была человеку по душе и подходила ему.

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