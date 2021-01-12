Бганба о пожарах в Гагре: таких масштабов в нашей практике не было

О ключевых решениях в операции по тушению пожаров в Гагрском районе, о роли волонтеров и о том, можно ли было предупредить пожары, в эфире радио Sputnik рассказал начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.

Радио Гражданин и начальник: Бганба о пожарах в Гагре

Пожары в Гагрском районе начались 4 января и продолжались почти всю минувшую неделю. Особенно сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", огонь спустился к республиканской трассе и даже стал причиной камнепада. Спасатели круглосуточно несли службу на местах, не давая огню распространиться на дома.

Лесные пожары в Гагрском районе не редкость, но с такими масштабами в нашей практике мы еще не сталкивались, отметил Бганба в беседе на радио.

"Для того чтобы принять правильные решения по предотвращению распространения огня, нужно было владеть информацией. Знать, что происходит в районе. С помощью сотрудников СМИ - Гагрского телевидения и других ребят, у кого была техника, дроны и видеокамеры, мы получали информацию, оценивали, и в случае угрозы моментально реагировали, отправляли личный состав на защиту домов и населения. Самым сложным было подступиться к огню. Из-за непроходимости пожарной техники это сделать было практически невозможно, потому основной задачей подразделения являлось не допустить огонь к жилому сектору. С этим личный состав справился", - отметил Бганба.

Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района сказал, что во многом справиться с задачей помогло объединение спасателей, власти и общества в целом.

"Очень много молодых ребят, жителей не только Гагры звонили и предлагали свою помощь, оказывали поддержку. Обеспечивали продуктами питания. Человек не способен без отдыха работать. Мы создавали группы. Пока одна группа тушила пожар, у другой была возможность немного отдохнуть. На отдых отводилось всего два часа. Благодаря опыту личного состава и поддержки граждан была уверенность в том, что мы сумеем защитить население от огня", - заключил Бганба.

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