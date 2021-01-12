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Врач об ограничениях в Абхазии: в нашей ситуации могли бы быть и жестче

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1098)
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Sputnik Абхазия
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Врач Гунда Джения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, чем была вызвана петиция медиков и граждан Абхазии с призывом ужесточить меры карантина против коронавируса.

Радио
Врач об ограничениях в Абхазии: в нашей ситуации могли бы быть и жестче

Днем ранее группа граждан Абхазии, в числе которых медики, обратилась к правительству с призывом о введении строгих карантинных мер для противодействия распространению коронавируса в Абхазии. Они считают, что ситуация с коронавирусом в Абхазии развивается по худшему сценарию.

"Эти ограничения не такие жесткие. В нашей ситуации могли бы быть и пожестче. Но учитывая, что нет никакого контроля, рассчитывать на то, что будут соблюдаться все меры, сложно, решили использовать сейчас этот шанс. Я знаю настроения врачей – в больницах совершенно угнетающая ситуация. Это обращение было к врачам. Но когда мы готовили петицию, мы не думали, что она совпадет с тем, что власти продлят (ограничения – ред.). Это все было продиктовано критической эпидемиологической ситуацией, кризисом в медицине и тем, что меры, которые были обозначены, якобы действовали, но на самом деле они совершенно не действуют, потому что они совершенно не контролируются теми людьми, которые должны обеспечивать их выполнение", - отметила Гунда Джения.   

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1098)

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