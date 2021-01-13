Гоов: отмечать юбилей сейчас было бы кощунством

Государственный и общественный деятель, врач, глава медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как будет отмечать свой юбилей и поделился мнением о противоковидных мерах, введенных в стране.

Военный врач, доброволец, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, экс-министр здравоохранения, а сегодня глава медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов отмечает свой 60-летний юбилей.

Радио Гоов о своем юбилее: уже можно подводить итог

Как признался Гоов в интервью радио Sputnik, свои дни рождения он уже давно не отмечает.

"А тем более сейчас, в такой период это было бы кощунством. Обычный рабочий день, я буду находиться на службе со своим коллективом. Буду работать, выполнять свой служебный долг, который возложен на меня в МЧС. Отмечать не буду, потому что считаю, что это было бы неправильно по отношению к своим же коллегам врачам и в МЧС. В такое время, как сегодня, когда столько заболевших, столько смертей, это было бы неправильно. Прожита жизнь, добрая половина которой - в Абхазии. Есть момент, когда нужно сесть, все обдумать и взвесить. Уже можно подводить итог того, что я 28 лет прожил здесь", - сказал Андзор Гоов.

Оценивая меры, введенные в Абхазии в связи с угрозой распространения коронавируса, он отметил, что ужесточил бы их еще.

"Новогодние праздники нам сейчас аукаются. Увеличение пошло оттуда. У нас будет еще вторая вспышка после 7 января и после Ажьырныхуа тоже будет всплеск. Меры, которые приняты сейчас руководством Абхазии, считаю адекватными, они принесут пользу. Нам нужен месяц передышки, месяц строгих ограничений, чтобы исключить контакты во время массовых мероприятий. Это принесет пользу", - считает Гоов.

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Андзор Гоов награжден орденом Леона, орденом Пирогова и медалью Войно-Ясенецкого за выдающиеся заслуги в области военной медицины.