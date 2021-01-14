Такие обстоятельства: Адлейба о наличии лекарств против коронавируса в Абхазии

На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса была озвучена проблема нехватки в аптеках медикаментов, эффективных при лечении новой коронавирусной инфекции. О ситуации со снабжением медучреждений Абхазии лекарственными препаратами, рассказал директор РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба.
По его словам, сегодня возникают проблемы с рядом позиций лекарственных средств, которые применяются при лечении COVID-19.
"Бывает, что какие-то препараты с рынка исчезают. Но в Абхазии не самая худшая ситуация. Если нет какого-то препарата, подбираются аналоги, находится альтернатива. И ситуация на сегодняшний день вполне приемлемая. В аптеках, да, некоторые позиции выпадают. Но больничный сектор мы обеспечиваем практически полностью. Не идеально, не в полном объеме, что сегодня требуется, но основные позиции закрываются", - рассказал Адлейба.
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