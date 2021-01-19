Военный эксперт: для России важен мир в Карабахе, а не конфигурации границ

По мнению военного эксперта, Москва будет всячески стремиться к тому, чтобы новой войны в Карабахе не было.

Радио Военный эксперт: для России важен мир в Карабахе, а не конфигурации границ

Для России в карабахском контексте первостепенной задачей является поддержание хороших отношений с Арменией и Азербайджаном, а не территориальная конфигурация. Об этом в эфире Sputnik Армения сказал российский военный эксперт Василий Кашин.

"Для России на первом месте не территориальная конфигурация. Это вопрос исключительно армяно-азербайджанских отношений. России нужны отсутствие в регионе войны и возможность реализации экономических проектов, а также учет Арменией и Азербайджаном ее интересов безопасности", - сказал Кашин.

По мнению Кашина, война в Карабахе создала угрозу российским интересам. Но раз она произошла и привела к изменениям границ, то задача состоит в том чтобы договориться о новых правилах мира и не допускать войн в дальнейшем.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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