Военный эксперт: для России важен мир в Карабахе, а не конфигурации границ

Для России в карабахском контексте первостепенной задачей является поддержание хороших отношений с Арменией и Азербайджаном, а не территориальная конфигурация. Об этом в эфире Sputnik Армения сказал российский военный эксперт Василий Кашин.
"Для России на первом месте не территориальная конфигурация. Это вопрос исключительно армяно-азербайджанских отношений. России нужны отсутствие в регионе войны и возможность реализации экономических проектов, а также учет Арменией и Азербайджаном ее интересов безопасности", - сказал Кашин.
По мнению Кашина, война в Карабахе создала угрозу российским интересам. Но раз она произошла и привела к изменениям границ, то задача состоит в том чтобы договориться о новых правилах мира и не допускать войн в дальнейшем.
Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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