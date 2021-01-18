Выборы в США, Карабах и обещания Киева: пресс-конференция Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел традиционную пресс-конференцию для журналистов по итогам 2020 года. Министр ответил на 20 вопросов журналистов российских и зарубежных СМИ, но в этот раз впервые в формате видеоконференции.

В рамках пресс-конференции Сергей Лавров затронул темы эпидемиологической ситуации, отношений России с рядом европейских стран и США, ситуацию в Нагорном Карабахе, ущемление прав СМИ в Латвии, выборы в Америке и другие.

Асмат Цвижба, Sputnik

Борьба с коронавирусом

В ходе пресс-конференции министра иностранных дел России была затронута и тема борьбы с коронавирусом. Сергей Лавров отметил, что Россия готова сотрудничать по вакцине от пандемии с иностранными государствами. По его словам, государство ведет переговоры о сотрудничестве на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке. К тому же министр отметил, что недавно Владимир Путин и Ангела Меркель тоже обсуждали возможность сотрудничества в производстве вакцин.

Совместную работу по разработке вакцин Россия проводит и с Китаем.

"С первого же дня, когда только-только китайские друзья зафиксировали ситуацию в городе Ухань, нам было оказано самое тесное и эффективное содействие в возвращении российских граждан, – напомнил он. – С тех пор мы взаимодействуем по оказанию друг другу гуманитарного содействия", – сказал министр.

Как оказалось, Лавров и сам перенес коронавирус, по его словам, в легкой форме.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", – сказал он.

Сергей Лавров поблагодарил соотечественников за большой отклик в организации и проведении Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

"В момент, когда был объявлен карантин, почти повсеместный, то, как проявили себя наши ребята, соотечественники, живущие в соответствующих странах, заслуживает самой высокой похвалы", – отметил министр.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Журналист из Армении задал вопрос Сергею Лаврову о том, когда государство сможет получить военнопленных, находящихся в Азербайджане.

По словам министра, военные России, Армении и Азербайджана сейчас выверяют поименные списки для обмена пленными после конфликта в Карабахе. Он отметил, что в этом вопросе у армянской стороны возникают сложности – списки были неполными и представлены были не сразу.

"Азербайджан такие списки дал, и они были незначительными, и все были не сразу, но возвращены - те, кто был упомянут в азербайджанских списках. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, с пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало", - объяснил Лавров.

По словам Лаврова, 62 армянских военных-призывников были направлен в Гадрутский район в начале декабря и попали в плен. Министр объяснил, что Азербайджан считает, что, так как эти солдаты были отправлены в район после объявления о прекращении огня и боевых действий, то их вопрос необходимо рассматривать отдельно.

"Мы, тем не менее, все-таки продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех". Я говорил с министром иностранных дел Армении, пытаясь уточнить окончательные списки тех, кого сейчас не достает, но оказалось, что их гораздо больше 62. И сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Эти уже теперь поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди", - подчеркнул Лавров.

Также министр иностранных дел заявил, что, несмотря на то, что среди населения Карабаха обсуждается вопрос о возможном присоединении региона к России, у государства "и близко нет таких мыслей", как и мыслей о признании территории.

"Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Обещания Киева

Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Киев не выполняет минские и нормандские соглашения по Донбассу, а представители государства делают заявления о том, что эти соглашения не нужно выполнять или можно выполнить только частично.

Лавров заявил, что Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять соглашения.

"Для меня главное - понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если есть установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут", - сказал он.

Была затронута и тема между Киевом, Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. По словам Лаврова, власти Украины должны стыдиться того, что обмен пленными затягивается, по причинам, которые не связаны с гуманитарными вопросами.

Выборы в США

На пресс-конференции не обошли стороной тему президентских выборов в США. Глава МИД подверг критике некоторые методы голосования - бюллетени "насильственно" рассылались избирателям по почте, а соцсети формировали общественное мнение "в одни ворота".

"Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали. Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь", - сказал он.

Лавров высказал предположение, что правительство Джозефа Байдена будет "чуть-чуть более вежливым" по отношению к России, но добавил, что суть политики едва ли изменится. Глава МИД отметил, что администрация нового президента будет сотрудничать с Россией в тех сферах, где это выгодно и невозможно без диалога.

Комментируя ситуацию с блокировкой сайтов Дональда Трампа и его сторонников, Лавров, сказал, что "технологические гиганты ни в грош не ставят Конституцию, это вызывает озабоченность".

"Терпимость к многообразию - черта, которую Запад очень быстро утрачивает. Принцип доступа к информации просто был растоптан", - считает министр.

О свободе в доступе к информации говорили и в контексте латвийских журналистов русскоязычных СМИ, которым были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.

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"Мы уже делали представление в ООН, ОБСЕ и в Совет Европы и продолжим работу. Когда такие вещи случаются, и у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы средств массовой информации, то механизмы, которые существуют в правозащитных форматах ООН, они, конечно, не могут оправдать то, что делается, но они пишут письма. Но мы хотим задействовать механизмы, которые существуют в конвенциях и требуют от страны исправить подобное нарушение. Механизмы, которые должны не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено", - сказал министр.

По мнению министра иностранных дел, когда речь идет о русскоязычных СМИ, многосторонние международные структуры "менее настроенные биться за правду". Лавров отметил, что в случае с Латвией проявлять неуважение к собственным соотечественникам, означает "иметь специфическую политическую ориентацию".

Сергей Лавров подчеркнул, что параллельно с работой с международными организациями, МИД России намерен подключать к разбирательству дела неправительственные организации, которые имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Эта ситуация не подлежит двойному толкованию, она настолько очевидна, что, не думаю, что суд может долго рассматривать, прежде чем вынести вердикт. Кроме того, мы работаем с юристами-международниками и используем Фонд защиты прав соотечественников, который будет готов помогать журналистам. Подтверждаю нашу поддержку Sputnik, не просто, потому что это российское средство массовой информации, а потому что граждане любой страны имеют право на альтернативные источники информации", - добавил он.

Задействуем международные механизмы: Лавров прокомментировал дело латвийских журналистов

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова проходила в онлайн-формате и длилась почти три часа. За это время он успел ответить на 20 вопросов журналистов.