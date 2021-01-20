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Такие обстоятельства: Бондаренко о рисках при хамсовой путине в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210120/1031636422/Takie-obstoyatelstva-Bondarenko-o-riskakh-pri-khamsovoy-putine-v-Abkhazii.html

Какие опасения у местных жителей и общества рыболовов вызывает хамсовая путина, в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта в республике Альберт Бондаренко.

Радио
Такие обстоятельства: Бондаренко о рисках при хамсовой путине в Абхазии

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства был определен общий допустимый улов хамсы до 45 тысяч тонн.

"Люди все эти годы обеспокоены ходом хамсовой путины. В частности, в этом году подписаны документы по квоте не только по хамсе, но и по вылову всех видов рыб. Хамса приходит в наши берега нереститься в зимовальные ямы, под этой рыбой находится вся другая хищная рыба, которая ею кормится. По нашему мнению и по мнению представителей азово-черноморского НИИ, московского НИИ, мы можем добиться в ближайшие годы того, что у нас не останется рыбы вообще. Незаконным ловом обеспокоены все, потому что он не контролируется никем и никак. Чтобы нам не говорили экологи, прокуратура, власти, которые должны это контролировать, нет людей на этих кораблях, чтобы можно было зафиксировать нарушения", - отметил президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта в Абхазии.      

Бондаренко рассказал о наблюдениях, которые свидетельствуют о том, что рыбы действительно стало меньше.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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