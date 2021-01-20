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Мебония о ремонте на ИнгурГЭС: должен быть завершен в срок

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210120/1031663971/Meboniya-o-remonte-na-IngurGES-dolzhen-byt-zavershen-v-srok.html

Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония в эфире радио Sputnik рассказал, скажутся ли ремонтные работы на дефиците электроэнергии в Абхазии, и почему они должны быть завершены именно в срок.

 

Радио
Мебония о ремонтных работах на ИнгурГЭС: должны быть завершены в срок

Работу ИнгурГЭС остановят на три месяца. Деривационный тоннель электростанции, через который вода поступает в турбины, находится в критическом состоянии.

"Ремонтные работы обязательно будут завершены в начале мая, так как гидрология реки потом не позволяет его (водохранилище - прим.) заполнить и подготовиться к зиме. Хотим мы или не хотим, если совсем катастрофических обстоятельств не будет, мы закончим ремонт в первой декаде мая", - сказал Мебония в эфире радио Sputnik Абхазия.     

По словам председателя правления ИнгурГЭС, ремонт никак не скажется на дефиците электроэнергии в Абхазии.

"Абхазия потребляет чрезмерное количество электроэнергии в настоящее время, и никакой ИнгурГЭС его не покроет", - сказал Мебония.

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов. Хотя при благоприятных условиях станция может вырабатывать почти четыре с половиной миллиарда киловатт-часов. 

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