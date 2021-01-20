Шамба о Борисе Пастухове: осталась светлая память о нашем сотрудничестве

О личности Бориса Пастухова, как дипломата, и о роли его в переговорном процессе между Абхазией и Грузией в 90-е годы, в эфире радио Sputnik рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Радио Шамба о Борисе Пастухове: осталась светлая память о нашем сотрудничестве

В Москве на 88-м году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, экс-депутат Госдумы, дипломат Борис Пастухов.

"У меня очень теплые воспоминания от нашей совместной работы. Когда он был заместителем иностранных дел, я с ним часто общался, потому что это был период, когда делами Абхазии в урегулировании конфликта с Грузией занимался МИД России, и Борис Николаевич непосредственно занимался этим вопрос. Разные были взаимоотношения, потому как у нас с политикой России в то время было много противоречий во взглядах. Но и приходилось спорить, конечно, но все равно чувствовалось, что у него отношения к Абхазии были доброжелательные, теплые. У меня осталась светлая память о нашем сотрудничестве", - сказал Шамба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: