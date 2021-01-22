Такие обстоятельства: Бжания о принятом законе об оружии

Законопроект об обороте оружия был принят Парламентом еще в 2017 году действовавшим на тот момент созывом депутатов. Одним из его разработчиков был Ахра Бжания.

По регламенту Парламента, работу над законопроектом об обороте оружия должен был продолжить новый состав законодательного органа, но вопрос оставался открытым до декабря 2020 года.

Радио Такие обстоятельства: Бжания о принятом законе об оружии

"Я поддерживаю принятие Парламентом закона "Об оружии". Не со всеми статьями и положениями я согласен и, наверное, не только я. Но это может стать предметом дальнейшего обсуждения и внесения поправок. Если рассматривать нормативные акты как способ квалифицирования культурной традиции, то в этом смысле закон в Абхазии актуален. Здесь испокон веков носили и носят. И гораздо мудрее это регулировать, чем запрещать или делать вид, что его не существует", - сказал Ахра Бжания.

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Закон республики "Об оружии" депутаты Парламента приняли 30 декабря 2020 года. По решению депутатов, он станет действительным с 1 марта 2021 года.