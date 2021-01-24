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Дополнительное время: Табарян об особенностях Чемпионата Абхазии по шахматам 2020 года

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210124/1031691192/Dopolnitelnoe-vremya-Tabaryan-ob-osobennostyakh-Chempionata-Abkhazii-po-shakhmatam-2020-goda-.html

О чемпионате Абхазии по шахматам 2020 года, о финальной схватке сильнейших и популяризации шахмат среди детей, в эфире радио Sputnik расказал чемпион Абхазии этого года, тренер Артем Табарян.

 

Радио
Допонительное время: Чемпион Абхазии по шахматам 2020 года Артем Табарян

В 2020 году из-за пандемии в чемпионате Абхазии по шахматам было ограниченное число участников. Только сильнейшие смогли принять участие в финале, сказал Табарян в беседе на радио.   

 

Говоря о популяризации шахмат в стране, мастер отметил, что интерес детей к спорту хороший. Табарян выразил надежду на скорое возвращение к "живым шахматам".

"В Абхазии есть одаренные дети, которые могут заниматься шахматами. Им нужна поддержка, чтобы интерес к спорту не пропадал. Им надо выезжать за пределы страны, таким образом они смогут повышать уровень своего мастерства. Главное в шахматах - усидчивость. Мы принимаем детей с пяти лет. Занятия длятся всего час, больше они не выдерживают", - рассказал тренер.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.

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