Шах и мат: названы победители чемпионата Абхазии по шахматам

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в условия проведения турнира. Время его сократилось, а количество участников уменьшилось.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В Сухуме завершился ежегодный чемпионат Абхазии по шахматам. Первое место завоевал многократный мастер республики Артем Табарян. Об этом сообщил Sputnik президент Федерации шахмат Константин Тужба.

Сам Тужба вместе с Сергеем Миносяном стали призерами чемпионата. Среди ветеранов первое место занял сотрудник представительства Россотрудничества Борис Накопия, второе - "легенда абхазских шахмат" - Энвер Хазириши. Из школьников призовые места получили Аскар Аджинджал, Даут Лазба и Сарида Лаквитава.

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту представительство Россотрудничества в Абхазии учредили свои ценные призы для победителей турнира. Судил соревнования опытный судья из Гудауты Альберт Карапитян.

По словам Тужба, из-за пандемии коронавируса пришлось сократить число участников и дни проведения чемпионата.

"Если раньше у нас участвовало в открытых первенствах Абхазии 75-100 человек, то сейчас в финале было всего 16 спортсменов. Также получился сокращенный вариант соревнования - вместо 11 дней проводили чемпионат всего девять дней", - сказал Тужба.

В Чемпионате приняли участие 16 спортсменов из городов и районов республики. Турниры походили со всеми необходимыми мерами предосторожности - участники соблюдали масочный режим, социальную дистанцию, им также регулярно измеряли температуру. Многие партии игрались на открытом воздухе.

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