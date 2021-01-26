Энергетик о майнинге в Абхазии: если бы работал на государство, энергетика процветала

В чем причина энергетического кризиса в стране и какие антикризисные шаги необходимы, в эфире радио Sputnik рассказал энергетик с большим стажем Леонид Накопия.

Леонид Накопия с 1993 по 2007 годы возглавлял Сухумское управление электросетями и не понаслышке знает о проблемах энергоотрасли.

Радио Такие обстоятельства: Накопия о проблемах абхазской энергетики

"Люди хотят жить красиво, но для этого нужно создать условия. Многое надо в корне изменить. Мы же начинаем бить тревогу, когда начинается зима и приближаются холода, а летом не думаем о том, что будет зима", - сказал Накопия.

Он считает, что главная причина кризиса абхазской энергетики в том, что энергохозяйство не подготовлено к таким большим нагрузкам, которые сегодня испытывает электросеть.

"Это думаете, майнинг виноват? У нас и до майнинга было так. Система разрушается, никто не вкладывает в нее. В это хозяйство надо вложить большие деньги. Поставить приборы учета. Чтобы было, как с телефоном – не заплатили за связь, сразу отключили. Если так будет, то у хозяйства будут условия", - отметил Накопия.

Он также задается вопросом о том, почему нельзя было наладить работу в сфере майнинга так, чтобы этот бизнес приносил доход абхазской энергетике.

"Люди на этом сделали состояние, а это могло пойти на пользу энергетике", - подчеркнул эксперт.

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