Кимкетов: газификация разрешит энергетический кризис Абхазии, но есть вопрос по оплате

Радио Кимкетов: газификация разрешит энергетический кризис Абхазии, но есть вопрос по оплате

В интервью Абхазскому телевидению президент страны Аслан Бжания сказал, что ведется работа над проектом газификации республики. По его словам, этот проект имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности, газ – это альтернатива электроэнергетике. По этому вопросу прошли предварительные переговоры с российской стороной.

"Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ в проектный институт, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Таким образом нам помогут. После начнется процесс. Сейчас мне сложно сказать, сколько это займет времени", - сказал глава государства.

Как газификация страны поможет решить проблему энергетической отрасли, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал старший преподаватель кафедры энергетических систем в АГУ Эдуард Кимкетов.

"Энергокризис, конечно, будет решен за счет этого, но будет другая проблема. Там очень большая экономическая составляющая. Да, можно договориться, чтобы поставки газа были, но их же надо оплачивать. А способно ли население оплачивать это? Отопление за счет газовых котлов – это очень большая поддержка для энергетики. Вполне возможно даже, что весь кризис уйдет. Будет хорошо, но когда оплата прекратится, прекратится и поставка газа. Если газ будет при любых обстоятельствах, независимо от оплаты, то это, конечно, замечательно. Но за газ надо платить. Если хотя бы 50 процентов населения перейдет на газовые котлы, будет замечательно", - сказал эксперт.

Однако, как говорит Кимкетов, возникают сомнения, захочет ли население переходить на газовую энергию в свете того, что электроэнергия в Абхазии дешевая. Стоимость одного киловатт-часа в Абхазии почти в 10 раз дешевле, чем в России. Для россиян выгоднее пользоваться газом.

"Захотят ли люди переходить на газовое отопление? Если это не будет с какой-то дотацией, с чем-то, что как-то компенсирует расходы населению", - отмечает Эдуард Кимкетов.

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