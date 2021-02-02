18:30 02 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.91
  • EUR91.63
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Какалия об ужесточении мер за незаконное потребление электроэнергии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (101)
17410
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/02/1031752911.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210202/1031751364/Takie-obstoyatelstva-Kakaliya-ob-uzhestochenii-mer-za-nezakonnoe-potreblenie-elektroenergii.html

Юрист Демур Какалия в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о предложенных поправках в законодательство по ужесточению наказания за незаконное потребление электроэнергии и майнинг криптовалют.

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил усилить меры ответственности за незаконное использование электросетей и добычу криптовалюты. Он представил на рассмотрение Парламента 25 января законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

По словам юриста Демура Какалия, в предложенных поправках не стоило бы ссылаться на киловатты и мегаватты, так как за ними сложно будет проследить, и найдутся те, кто найдет лазейки в случае принятия закона в таком виде.

Радио
Такие обстоятельства: юрист Какалия об ужесточении мер за майнинг

"Мне не совсем понятно, как в случае, если будет выявлен майнер, который незаконно подключился и потребляет электроэнергию, можно посчитать киловатты, поскольку у него нет приборов учета, нет таких приборов у соседних с ним организаций или жильцов рядом. Как в данном случае должностное лицо, обнаружившее нарушение, будет считать эти киловатты?" - сказал Какалия.

За незаконное присоединение к электросетям и потребление электроэнергии в объеме более одного мегаватта предусмотрено наказание по Уголовному кодексу. По мнению юриста, и в этом может крыться проблема.

"Достаточно установить, например, ферму, которая потребляет меньше одного мегаватта, таким образом загрузить всю электросеть и привести ее в негодное состояние. Человек может разделить ферму на две, три, десять частей, чтобы у одного лица было меньше мегаватта. Тогда он уйдет от уголовной ответственности, и эта статья уже не будет работать. Надеюсь, в этой части статья будет доработана", - сказал Какалия.

По мнению юриста, необходимо определиться окончательно, можно ли заниматься майнингом в Абхазии. А разрешения, а потом запреты на данный вид деятельности иначе, как заигрыванием, не назовешь.

Подробности в аудиофайле.

 

Темы:
Майнинг в Абхазии (101)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Беда в Бедии: оползень разрушил дома и дорогу в абхазском селе
"Мы вернулись": Sputnik вновь вышел на орбиту Эстонии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться