Такие обстоятельства: Какалия об ужесточении мер за незаконное потребление электроэнергии

Юрист Демур Какалия в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о предложенных поправках в законодательство по ужесточению наказания за незаконное потребление электроэнергии и майнинг криптовалют.

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил усилить меры ответственности за незаконное использование электросетей и добычу криптовалюты. Он представил на рассмотрение Парламента 25 января законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

По словам юриста Демура Какалия, в предложенных поправках не стоило бы ссылаться на киловатты и мегаватты, так как за ними сложно будет проследить, и найдутся те, кто найдет лазейки в случае принятия закона в таком виде.

Радио Такие обстоятельства: юрист Какалия об ужесточении мер за майнинг

"Мне не совсем понятно, как в случае, если будет выявлен майнер, который незаконно подключился и потребляет электроэнергию, можно посчитать киловатты, поскольку у него нет приборов учета, нет таких приборов у соседних с ним организаций или жильцов рядом. Как в данном случае должностное лицо, обнаружившее нарушение, будет считать эти киловатты?" - сказал Какалия.

За незаконное присоединение к электросетям и потребление электроэнергии в объеме более одного мегаватта предусмотрено наказание по Уголовному кодексу. По мнению юриста, и в этом может крыться проблема.

"Достаточно установить, например, ферму, которая потребляет меньше одного мегаватта, таким образом загрузить всю электросеть и привести ее в негодное состояние. Человек может разделить ферму на две, три, десять частей, чтобы у одного лица было меньше мегаватта. Тогда он уйдет от уголовной ответственности, и эта статья уже не будет работать. Надеюсь, в этой части статья будет доработана", - сказал Какалия.

По мнению юриста, необходимо определиться окончательно, можно ли заниматься майнингом в Абхазии. А разрешения, а потом запреты на данный вид деятельности иначе, как заигрыванием, не назовешь.

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