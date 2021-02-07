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"Правда тела". Стоит ли есть мясо

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Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть.

Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если “грузить” организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы “подсаживаемся” на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Радио
"Правда тела". Стоит ли есть мясо

01:30 “Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок”

02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса

03:20 “Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани”

04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?

08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса

09:10 Какое мясо и как часто можно есть

10:30 “Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают”

11:45 С чем лучше есть мясо

15:20 Колбаса - это мясо или нет?

17:30 “В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются”

20:15 “Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости”

22:20 Насколько полезны пельмени (и сколько в них сахара?)

25:30 “Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме”

26:00 Что происходит с качеством мяса (и правда ли, что раньше оно было лучше)

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Темы:
Подкасты РИА (463)

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