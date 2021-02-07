Дополнительное время: Кортава о перспективах развития женского футбола в Абхазии

Корреспондент абхазского радио Алина Кортава в эфире радио Sputnik рассказала о своем увлечении футболом и поделилась мнением о том, может ли женский футбол в Абхазии иметь будущее.

CONIFA анонсировала первый чемпионат по футболу среди женских команд. Он пройдет в рамках организации уже в июне 2021 года.

В Абхазии есть поклонницы футбола, которые не просто увлечены этим видом спорта, а готовы даже заниматься, сказала Кортава в беседе на радио.

Радио Дополнительное время: Кортава о перспективах развития женского футбола в Абхазии

"Я с 6 класса со своими одноклассниками играла в футбол, и даже в студенческие годы хотела записаться в секцию футбола, однако, из-за моего здоровья родители не разрешили, и я не стала настаивать и оставила эту затею. Но любовь к футболу у меня осталась, и все это во многом возросло после чемпионата CONIFA в Абхазии. Я знакома со многими девчонками, которые любят футбол, и мы также, как и ребята, собираемся и болеем за ту или иную команду во время чемпионатов", - рассказала Кортава.

По мнению любительницы футбола, в Абхазии должна быть открыта секция и для девочек. Возможность заниматься футболом должна быть и у них, отметила Кортава.

"Конечно, в Абхазии возможно, не будет сборной как среди ребят, но можно было бы открыть секцию для девочек. В абхазских семьях девочек воспитывают таким образом, что им не место среди ребят, но в спорте не должно быть каких-то границ, спорт есть спорт. И он должен быть доступным для всех", - отметила Кортава.

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