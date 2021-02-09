Гражданин и начальник: Читанава о лечении пальм и самшита в Абхазии

Как теплая зима скажется на лечении пальм от вредителя и как фактор экосистемы вмешался в восстановление самшита, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

Радио Гражданин и начальник: Читанава о лечении пальм и самшита в Абхазии

Долгоносик и огневка – вредители, от которых серьезно пострадали пальмы и самшит в Абхазии. Впервые самшитовая огневка попала в республику в 2012 году, а борьба с пальмовым долгоносиком идет с 2018 года. О том, какова ситуация с вредителями сегодня и каковы возможности для сохранения или возрождения ценных пород деревьев и декоративных растений, рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

По его словам, в Сухуме относительно благополучная ситуация с пальмами. Ведется постоянный мониторинг. В целом по республике ситуация удовлетворительная.

"В Гагре плачевно. В прошлом году я обращался к главе администрации, чтобы он проинформировал все дома отдыха, санатории, на территориях которых произрастают пальмы, чтобы проводились лечебные мероприятия. Слава богу, государство помогло и выделило нам лекарства. Мы их раздаем владельцам пальм бесплатно. Но их надо правильно использовать, что не всегда получается", - рассказал Читанава.

Говоря о борьбе с самшитовой огневкой, Читанава отметил, что ее популяция резко снизилась, так как сказался фактор экосистемы. Очевидно у огневки появляются естественные враги.

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