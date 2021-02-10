Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных потребителей электроэнергии

О государственных рычагах для борьбы с майнерами и том, как используются эти возможности, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскир.

По словам Кокоскир, для выявления криптоферм сотрудниками департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта совместно с сотрудниками "Черноморэнерго", МВД, СГБ ежедневно проводились рейды. По выявленным фактам составлялись предписания и передавались в районные электросети. И уже районные электросети обязаны были отключать данные объекты.

Радио Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных потребителей электроэнергии

"Самым действенным механизмом являлось именно отключение. Это демонтаж проводов, их демонтаж с опоры линии электропередачи. Последнее время проводили демонтаж и трансформаторов. Это самый эффективный способ по ограничению данного незаконного вида деятельности криптофермеров. Основная проблема для наших инспекторов – определить физическое лицо, ответственное, к кому можно было бы применить штраф", - сказал Кокоскир.

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