Геворкян о железной дороге через Абхазию в Армению: перспективное предложение

Востоковед Карине Геворкян прокомментировала предложение Абхазии открыть железнодорожное сообщение в Армению по своей территории.

Востоковед Карине Геворкян в эфире Sputnik отметила, что адресованное Абхазией России предложение об открытии железной дороги в Армению по своей территории достаточно перспективное, однако его можно реализовать, лишь решив политические вопросы.

Ранее стало известно, что абхазский Парламент обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

Радио Геворкня о железной дороге через Абхазию в Армению: перспективное предложение

"В перспективе диверсификация коммуникаций выгодна любой стороне, так как мы понимаем, что на сегодняшний день, после подписания трехстороннего заявления, после второй Карабахской войны может быть открыта железная дорога через Азербайджан", - сказала Геворкян.

По ее словам, в этом случае армянский транзит может потерять уже Грузия. Предложение Абхазии связано с тем беспокойством, которое возникло среди грузинских экспертов и политиков.

Она его считает достаточно перспективным. Однако для его осуществления необходимо провести переговоры с Грузией, которую в нынешних реалиях и после того, что произошло, это предложение может заинтересовать.

Геворкян отметила, что Россия заинтересована в бесперебойности коммуникационных контактов с Арменией, учитывая то, что страны союзные, есть российская база и нет общей границы.

В целом она отметила, что после событий в Карабахе страны региона активизировались, чтобы не потерять прибыли от транзита.

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