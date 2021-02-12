Аристава о льготном кредитовании абхазских предпринимателей Россией

Радио Такие обстоятельства: Аристава о льготном кредитовании абхазских предпринимателей Россией

В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.

В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей.

По словам Аристава, в 2015 году стояла задача поддержать реальный сектор экономики, поддержать предпринимателей, именно средний и крупный бизнес. В связи с тем, что таких кредитных ресурсов в республике не было, было обращение президента Абхазии к президенту России. Владимир Путин поддержал, были определены банки, которые обязались кредитовать абхазских предпринимателей, вспоминает Аристава.

"Это в первый раз за всю нашу послевоенную историю, когда наши предприниматели сумели соответствовать всем международным банковским стандартам и получить кредиты. Что касается гарантий, тогда я работал в Министерстве экономики Абхазии, мы предложили, чтобы деньги пришли в распоряжение нашего национального банка, тогда, естественно, полностью абхазская сторона была бы в ответе за все ресурсы, но российские руководители банков решили, что они будут сами выдавать", - сказал Аристава.

По словам Аристава, тогда последнее слово было за российской стороной - кому дать проект, какой окончательно выбрать.

"Риски всегда присутствуют в таких делах. Были укрупнения проекта. Если посмотреть историю заявок, то сначала были заявки до 40 миллионов, потом некоторые проекты по просьбе наших предпринимателей были укрупнены. Российские руководители банков поддержали, естественно, это удлиняет саму реализацию проекта. Наши предприниматели сейчас ставят вопрос о снижении ставок, это связано с тем, что в России за эти годы ставки значительно снизились, и руководители российских банков могли бы пойти навстречу и снизить ставки. Мы тогда еще знали, что ставки будут критичными, потому что проекты длинные, ввод в эксплуатацию требовал годы. Строить и параллельно платить проценты для начинающих предпринимателей было тяжело. Тогда предприниматели пошли на большой риск, и за это не надо их выставлять в негативном свете", - сказал Аристава.

Экономист отмечает, что программа имеет право на жизнь и в дальнейшем.

"Абхазские предприниматели смогли соответствовать стандартам российских банков. Если давать оценку, то я все-таки считаю, что они успешные. Все деньги были использованы по целевому назначению, а это очень важный момент. А то, что они в сроки не уложились, конечно, это не очень хорошо, но я не думаю, что из этого стоит делать большую проблему. Я считаю, что программа дальше имеет право на жизнь, и хорошо, что российская сторона поддерживает дальнейшее кредитование предпринимателей Абхазии", - сказал Аристава.

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