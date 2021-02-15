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Алексян о реализации мимозы: можно заработать или прогореть, как "карта ляжет"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210215/1031834343/Aleksyan-o-realizatsii-mimozy-mozhno-zarabotat-ili-progoret-kak-karta-lyazhet.html

Житель села Пшап Гулрыпшского района Смбат Алексян рассказал в эфире радио Sputnik о том, как правильно ухаживать за мимозой и какие требования необходимо соблюсти при упаковке товара, чтобы цветы не испортились при транспортировке.

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Такие обстоятельства: Алексян о выращивании и реализации мимозы

Абхазская мимоза еще с советских времен является одним из символов женского праздника 8 Марта. Продажа цветов мимозы - неплохой способ подзаработать, так как растет она во многих местах. Однако, процесс ухода за мимозой трудоемкий, говорит житель села Пшап, педагог Смбат Алексян.

"Саженцы мимозы трудно поднимаются, хорошо, если из ста примутся десять саженцев, высыхают. Бывает, как сорняки растут, но они не пышные, их не стоит вывозить на продажу. Те, кто серьезно занимается мимозой, делают обрезку, окапывают. Первые три года корни жижей поливают. Мимоза портится из-за небольших заморозков, проливных дождей, холодного ветра. Лет 10 мимоза дает пышные цветы, а затем надо сажать новую", - рассказал Алексян.

Реализация мимозы, по его словам, похожа на игру в карты, можно хорошо заработать или же прогореть.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

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