Кварчия о работе на радио Sputnik: режим, который всегда держит в тонусе

О режиме работы на радио Sputnik, о том, какое значение имеет для нее эта работа в профессиональном плане, рассказала Белла Кварчия, ведущая, которая провела первый эфир русской редакции на радио Sputnik.

15 февраля 2017 года Sputnik Абхазия запустил радиовещание, которое охватило всю территорию страны.

В профессиональном плане работа на радио Sputnik имеет особое значение для меня, сказала Кварчия в беседе на радио.

Радио Кварчия о работе на радио Sputnik: режим, который всегда держит в тонусе

"Мы за четыре года набрались большого опыта, расширяемся. Радио Sputnik - это режим работы, который всегда тебя держит в тонусе. Да, есть напряжение, но, с другой стороны, а как иначе тебе работать, если ты журналист", - отмечает радиоведущая.

Говоря о техническом оснащении радио, Кварчия отметила, что гости, будучи в студии, всегда восхищаются.

"Наши студии прекрасны, все оборудование новое. Гости всегда приятно удивляются. Им комфортно, приятно присутствовать. У меня ощущение, что это делает им честь, что они в такой студии. И мы, соответственно, пытаемся весь этот уровень поддерживать, стараемся выполнять свою работу добросовестно, чтобы и нам было интересно, и нашим слушателям. Мы пытаемся освещать самые актуальные темы, схватывать самые свежие тренды того, что происходит", - сказала Кварчия.

Особые свои ощущения радиоведущая связывает с прямыми эфирами.

"Прямые эфиры - это всегда волнение, адреналин, после эфира ты выходишь из студии, и у тебя такое чувство, ощущение, что ты что-то победил. У нас была пора, когда одни выборы следовали за другими. В первые я работала в ЦИКе, на вторых - уже из студии, было очень много прямых эфиров, мы работали до полуночи и дольше. Все было очень захватывающе и очень интересно", - сказала Кварчия.

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