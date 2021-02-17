Такие обстоятельства: Этлухов о единстве абхазов и абазин

Абазинский ученый, писатель Олег Этлухов в эфире радио Sputnik рассказал о единстве двух народов, абхазов и абазин, о том, почему так важно интересоваться историей.

Радио Такие обстоятельства: Этлухов об единстве абхазов и абазин

Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Олега Этлухова орденом "Ахьдз-Апша" II степени за заслуги перед Отечеством. Орден был вручен за большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, а также за развитие и популяризацию национальной литературы.

"Конечно, каждому приятно, когда оценивают его труд, его вклад, но это не главное, главное, что мы увидели дорогу к нашему единению. Мы один народ", - сказал Этлухов в беседе на радио.

По мнению писателя, абхазы и абазины должны не только декларировать мысль о том, что они единый народ, а найти пути сближения нашего народа.

"Мы должны говорить не только о том, что у нас было единое прошлое, но и будущее должно стать единым. Мы считаем, что рано или поздно надо ставить вопрос о едином алфавите. Мы должны говорить и писать на одном языке", – сказал Этлухов.

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Олег Этлухов - абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, а также известный общественный деятель. Аслан Бжания поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.

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