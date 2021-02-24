Такие обстоятельства: Елбакиев о правилах поведения при пожаре

О причинах пожаров в домах и о том, как вести себя в случае ЧП, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

Радио Такие обстоятельства: Елбакиев о правилах поведении при пожаре

Пожары в частном секторе для Абхазии не редкость. Недавно случился крупный пожар в Гудауте, в результате которого погибло двое малолетних детей. На днях также произошел пожар в частной школе "Альфа" в Сухуме.

О причинах пожаров и о правилах поведения при возгорании, о которых должен знать каждый, рассказал начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

По его словам, за 2020 год в республике произошло 1183 пожара, основной причиной которых является неосторожное обращение с огнем – с этим связано более 800 случаев. Также среди распространенных причин – электротехническая и нарушение правил пожарной безопасности при неисправности и неправильной эксплуатации отопительных печей и дымоходов.

"Большая часть пожаров приходится на частный сектор. Чтобы их избежать, населению перед началом отопительного сезона обязательно необходимо проводить обслуживание и проверку систем отопления. Нужно проверить дымоходы и печи. Электропроводка должна прокладываться согласно правилам установки электрооборудования. Самое главное – соблюдать противопожарный режим каждым гражданином республики, начиная с детей и заканчивая взрослыми. Нельзя перегружать электропроводку. Если она не менялась 15-20 лет, а нагрузка повышается с появлением новых бытовых приборов, провода греются, плавится изоляция, замыкает, происходит возгорание", - рассказал Елбакиев.

Он отметил, что бывают случаи, когда в возникновении пожара виноват стабилизатор напряжения, поэтому при выборе устройства необходимо учитывать многие факторы.

Подробности слушайте в аудиофайле.